Жители Челябинска увидели редкое природное явление

По словам специалистов, гало может быть предвестником потепления

Утром в четверг, 10 февраля, жители Челябинска и других городов области стали свидетелями уникального природного явления, оптический эффект которого называют «три солнца». Своими снимками гало челябинцы делятся в социальных сетях.

«Интересный эффект сегодня на небе. Это не камера и не стекло такое сотворили», — поделилась увиденным явлением челябинка Евгения Зырянова.

Явление гало — это радужное свечение вокруг солнца или луны. Оно может напоминать круглую радугу, дуги или окружности. Форма и вид гало зависят от структуры ледяных кристалликов, которые образуются в верхних слоях атмосферы. Преломляясь, свет делится на спектры. В результате круг приобретает различные цвета.

По мнению специалистов, гало может быть предвестником наступления теплой погоды. Для того чтобы в зимний день появилось солнечное гало, необходимо наличие трех факторов: крепкого мороза, яркого солнца и высокой влажности.

По данным синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, утром 10 февраля в Челябинской области действительно было морозная и безветренная погода — минус 17 градусов. При этом влажность воздуха составила 85 процентов. Подробный прогноз — в нашем материале.