Жители Челябинска стали чаще заказывать организации праздников

В среднем за корпоративы и гендер-пати платят 2000 рублей с человека

В Челябинске спрос на услуги специалистов, организующих корпоративы и гендерные вечеринки, вырос более чем вдвое (119%), а предложение — чуть менее, чем в полтора (42%). Аналитики Авито Услуг выяснили, кого чаще всего заказывали челябинцы на праздник.

Этой зимой средняя цена на корпоратив начиналась от 2000 рублей за одного человека, но она могла стать больше из-за дополнительных услуг. Также вырос спрос на аренду помещений. Их стали искать на 22% чаще. Средняя стоимость аренды начинается от 1000 рублей за час.

«Кроме расширения и роста популярности событийного рынка в Челябинске, зимой мы отдельно фиксировали рост интереса к организаторам праздников и мероприятий именно на рынке частных услуг. Специалисты по мере своего развития нарабатывают постоянных клиентов и формируют положительную обратную связь», — отметил руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» Александр Семочкин.

Кроме того, жители Челябинска активно искали аниматоров и ведущих, спрос на них вырос на 106%. Самые востребованные аниматоры — Деды Морозы и Снегурочки. Популярностью пользуются бьюти-специалисты, а на корпоративы стали чаще заказывать фотографов и видеографов. Их услуги стоят, в среднем, от 1500-2000 рублей за час.