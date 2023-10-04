Жители Челябинска стали активнее интересоваться строительством и ремонтом домов

Эксперты проанализировали поисковые запросы и нашли самые популярные услуги

Жители Челябинска, занимающиеся стройкой или ремонтом, чаще всего ищут мастеров по натяжным потолкам, электриков и сантехников. Среди конкретных услуг в топе оказалось возведение «под ключ» бань и каркасных домов. Что в запросах по строительной теме у пользователей — в материале.

По данным экспертов «Авито Услуг», в сфере отделки за последние полгода чаще всего челябинцы интересовались ремонтом потолков — спрос на услугу вырос на 145 процентов по сравнению с предыдущим полугодием. Также среди частых запросов — мастера по плиточным работам, полам и напольным покрытиям. Не меньшей популярностью в городе пользуются мастера по поклейке обоев, остеклению балконов и перетяжке мебели. Вырос спрос на сантехников и электриков.

«Активно ищут и специалистов-реставраторов — к ним обращаются за реставрацией кухонных фасадов, деревянных окон, а также для реставрации ванн и полов», — отметили авторы исследования.

В разделе «Строительство» по итогам полугодия спрос вырос на мастеров по укладке кирпичей и блоков — плюс 191 процент по сравнению с предыдущим периодом. Также жители стали активнее обращаться за услугами, связанными с фасадными и кровельными работами.

Топ запросов в этой категории возглавило строительство домов. Второе место занимает бурение скважин. Кроме того, много челябинцев интересуется созданием каркасных домов и бань «под ключ».

«Нередко к специалистам обращались и за более необычными услугами. Среди интересных частых запросов — поиск мастеров на возведение дома-шалаша, купольного дома, а также курятника и ангара», — рассказали эксперты «Авито Услуг».

Садоводы на 53 процента чаще стали интересоваться созданием колодцев. Вырос спрос на озеленение и уход за огородом, а самым популярным запросом за последние полгода стал покос травы.

Среди необычных запросов авторы исследования выделили создание домика для кролика, благоустройство винного погреба и даже сооружение водопадов на дачном участке.