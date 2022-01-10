Жители Челябинска спасли застрявшую в заборе из сетки белку

Освободить животное горожанам удалось при помощи инструментов

В Металлургическом районе Челябинска белка застряла в металлической сетке-рабице. Неравнодушные местные жители освободили животное, применив инструменты. Об этом рассказала местная жительница в сообществе «Подслушано ЧМЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Утро, воскресенье, парк, шла на лыжную базу покататься. Вижу, белочка запуталась в сетке-рабице. Я как могла пыталась помочь белочке вылезти, мимо проходил молодой человек, тоже попытался, но никак. Потом он побежал домой за инструментом, чтобы перекусить рабицу. Спасибо большое, молодой человек, за вашу помощь! Белочку освободили, жива и здорова, убежала сразу и забралась на дерево»,— написала челябинка.

По словам девушки, во время «спасательной операции» белка не раз пыталась укусить ее и молодого человека, поэтому работать пришлось в толстых перчатках.

Пользователи соцсети поблагодарили челябинцев за спасение зверька.