Жители Челябинска увидят шедевры уральской иконописи

Новая выставка откроется в Историческом музее

В первый день весны Государственный исторический музей Южного Урала откроет экспозицию «Святые лики», которая завершит серию проектов, посвященных традиционным уральским промыслам. Главными экспонатами станут иконы Строгановской и Невьянской школ.

Собирали артефакты для выставки по всему Уральскому округу: это и более двух десятков икон из Невьянска, и храмовая деревянная скульптура из Пермской художественной галереи, и предметы из Екатеринбургского, Нижнетагильского и Курганского музеев. Особую роль в формировании выставки сыграла старообрядческая община Челябинска, предоставившая уникальные изображения, по которым можно судить об истории развития этого религиозного течения на Урале.

Выставка будет представлена тремя разновидностями уральской иконы: народные наивные, старообрядческие с узнаваемыми уральскими еловыми лесами и горами, а также иконы, выполненные по всем правилам академической живописи. Все сокровища иконописи можно будет увидеть в Большом выставочном зале Исторического музея Южного Урала до 11 мая 2024 года.