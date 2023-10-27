Жители Челябинска смогут протестировать новый спортивный седан OMODA S5 GT

Автомобилисты поучаствуют в розыгрыше тонны бензина

Erid: Kra23sEFi

Челябинцы могут протестировать новый седан OMODA S5 GT и получить в подарок тонну бензина. Подробнее о новой для наших дорог машине и условиях розыгрыша рассказали в автосалоне «ИЮЛЬ», официальном дилерском центре OMODA.

OMODA сообщила о старте продаж в России седана S5 GT в начале осени. Этот автомобиль — спортивная версия вышедшей в 2022-м модели S5. Характер новинки отразили в шестигранной глянцевой решетке радиатора и ярких оранжевых суппортах. Кроме того, на модели сразу установлены 17-дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами 205/50.





Под капотом — 150-сильный турбомотор и усиленная тормозная система. Такая комбинация поможет выдерживать высокие нагрузки.





Особенность бренда в том, что даже базовая комплектация машины получает широкий набор опций. Бюджетная версия седана называется Neo. Выбирая ее, покупатель получает круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электрический ручник и запуск двигателя клавишей с возможностью удаленного прогрева салона, вентиляцию передних сидений, а также обогрев руля и лобового стекла.





Сиденья отделаны искусственной кожей, мультируль настраивается по четырем позициям. В салоне есть подсветка интерьера, большой панорамный люк и беспроводная зарядка для смартфонов.





Цены на такую комплектацию с учетом действия специальных маркетинговых программ стартуют от 2 миллионов 489 тысяч рублей.

OMODA S5 GT в комплектации Ultra дополнен камерами кругового обзора, шторками безопасности, системами мониторинга объектов в слепых зонах, предупреждения о покидании полосы, удержания автомобиля в пределах разметки и помощи при перестроении. Также имеется функция предупреждения об опасности при открывании дверей и много других интеллектуальных ассистентов.





Цена седана в максимальной комплектации — 2 миллиона 589 тысяч рублей.

Спортивные седаны уже можно купить в автосалоне «ИЮЛЬ». Прежде чем сформировать свое мнение о машине, челябинцы могут самостоятельно прокатиться на новинке и при этом получить возможность побороться за тонну бензина.

Для этого в любой день до конца октября нужно пройти тест-драйв любого автомобиля OMODA, заранее записавшись по телефону: +7 (351) 2-200-700. После прохождения тест-драйва в дилерском центре на Братьев Кашириных, 135 к1, необходимо заполнить анкету и лично присутствовать на розыгрыше в декабре. О точной дате объявления победителя организатор сообщит позже.



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