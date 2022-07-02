Жители Челябинска пожаловались на резкий запах на улице

Как это объяснили в региональном Минэкологии

Жители Калининского района Челябинска сообщили журналисту ИА «Первое областное» о неприятном запахе, который они почувствовали с улицы минувшей ночью.

«Район улицы Калинина, сильная вонь на улице примерно с часу ночи пошла. И в пять утра еще чувствовалась. Видимо, промышленники что-то упустили»,— посетовал читатель нашего сайта.

В пресс-службе Минэкологии Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что в Калининском районе, а также в Металлургическом минувшей ночью наблюдались повышенные концентрации сероводорода.

«По информации Центра экологического мониторинга Челябинской области, в Металлургическом и Калининском районах в целом наблюдались повышенные концентрации сероводорода. Все данные были незамедлительно переданы в надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования»,— уточнили в ведомстве.

Также в Минэкологии добавили, что, по информации Гидрометцентра, в Челябинске, как и в ряде других городов области, с 2 часов 1 июля до 12 часов 4 июля объявлено предупреждение о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Специалисты ведомства усилили контроль за деятельностью промышленных предприятий.