Жители Челябинска пожаловались на холод в автобусе № 125

В мэрии рассказали, какие работы идут по созданию комфортных условий для поездок граждан

В Челябинске продолжаются ежедневные проверки температуры воздуха в общественном транспорте. За прошедшую неделю замеры делали в 180 автобусах и 25 троллейбусах. Однако в выходные жители вновь пожаловались на холод в транспорте, на этот раз — в автобусе № 125. Об этом со ссылкой на мэра Алексея Лошкина сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Работа системы отопления в городском транспорте, по словам вице-мэра Дмитрия Агеева, сейчас функционирует в штатном режиме. Проверки проводятся перед выходом техники на маршруты и непосредственно в процессе движения.

Так, уже сейчас выполняется «работа над ошибками» после проблем с выходом прогревальщиков автобусов 9 декабря (напомним, в тот день читатели 1obl.ru сообщили о минусовой температуре в салонах). Ремонтная зона предприятия переведена на усиленный режим работы, внесены изменения в графики дежурств работников, а количество прогревальщиков увеличено до 10 человек.

«В праздники накладок по общественному транспорту быть не должно», — поручил глава города.

Алексей Лошкин также рассказал, что сейчас профильные службы ориентированы на то, чтобы транспорт вовремя выходил на линию, а также на обеспечение комфортных условий для пассажиров. Особенно — в часы пик утром и вечером.

Добавим, на маршруты № 2, 18 и 34 вышли дополнительные автобусы.