Жители многоэтажки на Масленникова, 13, что находится в Ленинском районе Челябинска, получили квитанции от газовщиков. Компания «Уралгазсервис» выставила счета за техническое обслуживание газовых плит. По 550 рублей с каждой квартиры. При этом сами жильцы договор с этой компанией никогда не заключали. Нужно ли в этом случае платить по счетам, разбираемся вместе с экспертами.
Сейчас за газовое оборудование внутри дома несут ответственность управляющая компания и сами жильцы. Управляющая компания отвечает за трубы в подъездах, а также за стояки и вентили в квартирах людей. Сами жильцы — за шланг и газовые плиты.
«С декабря 2016 года все россияне несут ответственность за безопасность своей плиты. Каждый собственник должен заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования внутри квартиры. Если такого договора нет, могут оштрафовать», — говорят в Госжилинспекции региона.
До недавнего времени обслуживать общее домовое хозяйство и газовую плиту могли разные службы. Практически все жилые дома в Челябинске обслуживает «большая тройка» газовщиков — компании «ГазЭнергоСервис», «ЧелябинскГорГаз» и «Веста Газ+». Жильцы могли выбрать любую другую. И частный бизнес, в том числе и мошенники, этим активно пользовались.
По квартирам ходили лжегазовщики и предлагали за шальные деньги поменять шланги, поставить приборы утечки газа. Ценник, как правило, завышали в несколько раз. А за качество не отвечали.
Разброс квитанций по почтовым ящикам горожан — уловка из той же серии. Мошенники рассчитывают на то, что люди, не разобравшись, оплатят и этот надуманный счет.
«Квитанции разбрасывают с конца 2022 года. Все началось с Металлургического и Курчатовского районов города. Причем квитанции появляются даже в тех домах, где нет газовых плит. И сейчас каждый день мы получаем по 50—60 звонков от челябинцев, которые хотя знать: платить по этим квитанциям или не платить? Отвечаю: оплачивать их не нужно», — говорит начальник службы эксплуатации внутридомового газового оборудования компании «ГазЭнергоСервис» Алексей Юровский.
Мы позвонили в компанию «Уралгазсервис», чтобы узнать, почему она рассылает квитанции жителям Ленинского района, которые не являются клиентами фирмы.
«Это не квитанция. Это всего лишь предложение о сотрудничестве», — попробовала оправдаться девушка-оператор.
По ее словам, сумма выставлена за год. Однако, если вы до сих пор не имеете договора на техобслуживание плиты, не торопитесь отправлять деньги на счет этой фирмы.
«С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон, по которому с 1 января 2024 года дом сможет обслуживать только одна организация. Это значит, что и управляющая компания, и сами жильцы должны заключать договор с одной фирмой», — поясняет Алексей Юровский.
По словам Юровского, в некоторых регионах России уже есть случаи задержания «черных» газовщиков. Их привлекают к уголовной ответственности за обман населения. Компании, которые работают в правовом поле, надеются, что порядок в газовом бизнесе начнут наводить и на Южном Урале.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города