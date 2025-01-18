Жители Челябинска погружаются в купели в Крещенский сочельник

В одном месте за час в ледяную воду окунулись порядка 20 человек

Сегодня, 18 января, в Крещенский сочельник в Челябинске и других городах области открыли купели. Желающих окунуться накануне одного из важнейших церковных праздников оказалось немало: только в одном из пяти мест за час в иордань погрузились порядка 20 человек, передает ИА «Первое областное».

Всего в Челябинске в этом году подготовили пять купелей: одну на Первом озере, две на озере Смолино, еще две — на Шершнях. Вот так выглядит купель на шершневском пляже «Каспийский берег».

Купели открыли ровно в 17:00. И к этому времени на пляже оказалось уже немало желающих окунуться.

При погружении в иордань верующие трижды крестятся.

Многие, для кого окунаться в прорубь уже давняя традиция, отмечают, что купаться в этом году хорошо из-за теплой погоды.

«Окунаюсь каждый год, и не каждый выдается таким теплым. А в этот раз тепло, хорошо так»,— поделился впечатлениями один из верующих.

Напомним, купели в Челябинской области открыты с 17:00 сегодняшнего дня и до 16:00 19 января. В этом году из-за теплой зимы их количество сократили почти на 20%.





Врачи предупреждают, что неподготовленный к купанию в ледяной воде человек рискует нанести серьезный вред своему здоровью.

О самом празднике читайте в нашем материале.

Материал создан ИА «Первое областное»