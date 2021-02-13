Жители Челябинска могут выиграть бесплатный ужин в ресторане

Акция пройдет 14 февраля сразу на нескольких площадках

14 февраля, в День всех влюбленных, в Челябинске разыграют сертификаты на бесплатный ужин в ресторане. Принять участие в розыгрыше пары смогут в нескольких местах. Рассказываем подробнее.

Так, сертификаты будут разыгрываться в кинотеатрах «Знамя» и «Импульс», счастливчиками могут стать пять пар. Два сертификата разыграют на площадке «Альтер-спорт» в Чурилово. Возможность бесплатно поужинать в ресторане предоставят счастливчикам в общежитиях ЧелГУ и ЮУГГПУ — там разыграют три и пять сертификатов соответственно.

Напомним, в День святого Валентина жители Челябинска смогут выгодно покататься на коньках и лыжах и сходить в кино, а также получить валентинку и объявить о любви к своей второй половинке на весь город.