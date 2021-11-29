Жители Челябинска могут сдать стеклянные бутылки на переработку

Активисты уже утилизировали 100 тонн стекла

В Челябинске экологические активисты запустили проект по сбору стекла на вторичную переработку. Возле некоторых торговых сетей установлены специальные синие контейнеры, куда можно выбросить бутылки, которые пойдут на переработку, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Эксперимент по вывозу стеклотары на переработку идет больше года, и сейчас можно уверенностью сказать, что идея удалась. За это время мы утилизировали более 100 тонн тарного стекла. И объем продолжает расти. Все больше людей начинают пользоваться данными контейнерами», — рассказал организатор акции Дмитрий Закарлюкин.

Собранные бутылки отправляют на завод, где из стеклобоя сделают новую посуду или стройматериалы. Торговая сеть принимает бутылки из-под вина, крепких напитков, пива, сидра, минеральной и газированной воды.