Жители Челябинска могут пройти бесплатную диагностику на выявление меланомы

Записаться на осмотр можно до 31 мая

Жители Челябинской области могут пройти бесплатную диагностику на выявление меланомы до 31 мая. Родинки на теле пациентов осмотрит врач-дерматовенеролог с применением дерматоскопии. Акция приурочена к Всемирному дню меланомы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Меланома может развиваться самостоятельно, но часто маскируется под видом обычных родинок, не вызывает беспокойства у людей и этим увеличивает срок постановки диагноза. Стоит отметить, что при ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев, поэтому важно внимательно следить за новообразованиями на коже»,— сказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии УрФО Олег Зиганшин.

По его словам, если человек заметил какое-либо изменение родинок, необходимо сразу же обращаться к врачу.

Осмотр проводится в отделениях Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Всем желающим необходимо записаться по телефону 8 (800) 201-06-29 и указать, что осмотр необходим в рамках акции.