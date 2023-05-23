Жители Челябинской области могут пройти бесплатную диагностику на выявление меланомы до 31 мая. Родинки на теле пациентов осмотрит врач-дерматовенеролог с применением дерматоскопии. Акция приурочена к Всемирному дню меланомы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«Меланома может развиваться самостоятельно, но часто маскируется под видом обычных родинок, не вызывает беспокойства у людей и этим увеличивает срок постановки диагноза. Стоит отметить, что при ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев, поэтому важно внимательно следить за новообразованиями на коже»,— сказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии УрФО Олег Зиганшин.
По его словам, если человек заметил какое-либо изменение родинок, необходимо сразу же обращаться к врачу.
Осмотр проводится в отделениях Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Всем желающим необходимо записаться по телефону 8 (800) 201-06-29 и указать, что осмотр необходим в рамках акции.