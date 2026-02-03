Жители Челябинска могут получить компенсацию за травмы от гололеда

Нужно собрать доказательства и зафиксировать место падения

Улицы Челябинска зимой порой превращаются в катки, которые становятся опасными ловушками для горожан. На необработанных участках люди нередко падают, получают ушибы и переломы. Многие пострадавшие не догадываются, что имеют право на денежную компенсацию, так как за каждый участок в городе отвечает конкретная организация, сообщает Горсайт.

Чтобы отстоять свои права, важно правильно действовать в первые часы после падения. В первую очередь, по словам юристов, необходимо собрать доказательства. Сфотографируйте место происшествия — ледяную корку, сугроб, отсутствие песка или реагента. Найдите свидетелей, которые подтвердят, что вы упали именно на этом участке.

«Сохраните одежду и обувь, в которой вы были, это может стать вещдоком. В медучреждении расскажите врачу, где и как вы упали, чтобы это было зафиксировано в медкарте», — пишет Горсайт со ссылкой на главу юридической фирмы «Альянс правосудия» Елену Попову.

Ответственность за уборку территорий в Челябинске распределена. Если вы упали во дворе, на тротуаре у дома или на внутридворовом проезде, виновной, скорее всего, будет управляющая компания (УК), ТСЖ или ЖЭК. За падение на муниципальном тротуаре, в парке, сквере, на площади или остановке общественного транспорта отвечает городская администрация. Владелец магазина, кафе или офиса обязан расчищать ступеньки и прилегающую территорию, и, если этого не сделано, претензии — к нему. Дорожные службы несут ответственность за состояние проезжей части и пешеходных переходов.

Для получения компенсации нужно направить официальную претензию виновной организации. К письму следует приложить копии фотографий, справки из медучреждения и другие документы, подтверждающие расходы на лечение и причиненный вред. Отправлять претензию юристы рекомендуют заказным письмом с уведомлением о вручении. На рассмотрение закон дает 30 дней.

«Параллельно можно направить обращение в контролирующие органы, например, если УК бездействует, — это прокуратура, ГЖИ, Роспотребнадзор, администрация района, а также в суд, если компенсацию вам не хотят выплачивать. Срок исковой давности в этом случае составляет 3 года», — резюмирует юрист.