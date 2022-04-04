Жители Челябинска хотят подрабатывать в IT‑сфере

В основном дополнительный заработок желает получить молодежь

Более половины жителей Челябинска собираются искать подработку в ближайшие три месяца. Чаще всего это молодежь в возрасте до 24 лет. Искать вакансии горожане будут на специализированных работных сервисах, которые стали особенно популярны в последнее время, сообщили ИА «Первое областное» аналитики сервиса «Авито Подработка» и сервиса временных исполнителей GigAnt.

Найти подработку в ближайшее время планируют 54% горожан. Большинство будут работать дополнительно впервые, а 28% респондентов уже подрабатывали ранее. Подрабатывать планируют почти в равном количестве и мужчины, и женщины.

«Особой популярностью временная занятость пользуется у молодого поколения от 18 до 24 лет — 74% рассматривают такой вариант. Половина респондентов планируют совмещать подработку с учебой, а треть — 34% — с основной работой», — отмечают аналитики.

Почти каждый второй опрошенный будет искать подработку на специализированных сервисах, 17% — мониторить сайты определенных компаний для просмотра доступных вариантов. Каждый десятый отправится в центр занятости, остальные будут искать подходящие варианты в социальных сетях и через друзей.

«В нестабильной экономической ситуации людям важно быть уверенными, что они всегда смогут заработать. Дополнительную занятость ищут все: и работники цифровых профессий, и те, кто связан с физическим трудом. Люди обращаются к специализированным работным сервисам, и перед нами стоит важная социальная задача — помочь им быстро и безопасно находить дополнительный заработок. Для этого в проекте „Авито Подработка“ мы автоматизируем поиск и гарантируем выплаты за каждый выполненный заказ», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Самой популярной для подработки у челябинцев оказалась сфера IT — именно там хотят найти подработку 22% опрошенных. Также чаще всего горожане будут обращать внимание на сферу строительства, такси, индустрию красоты, ретейл и доставку.

Исследование проводилось в марте 2022 года.