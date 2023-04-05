Жители Челябинска и Магнитогорска смогут бесплатно проверить точность своих тонометров

Рассказываем, куда обращаться и в какие дни

С 5 по 7 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит акцию «Будь уверен! Будь здоров!», во время которой жители Челябинска и Магнитогорска смогут проверить точность своих тонометров, сообщают организаторы акции.

Акция проводится уже в пятый раз. За несколько лет специалисты смотрели больше 60 тысяч приборов — около 10% тонометров работали некорректно и нуждались в замене.

В Челябинске акция пройдет 6—7 апреля с 9:00 до 16:00 в ЦСМ Росстандарта в Челябинской области по адресу ул. Энгельса, 101.

В Магнитогорске акция пройдет на двух площадках:

— в поликлинике № 1 ГКБ № 2 по адресу ул. Уральская, 48 (5 апреля с 11:00 до 16:00, 6 апреля с 10:00 до 16:00);