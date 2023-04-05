Акция проводится уже в пятый раз. За несколько лет специалисты смотрели больше 60 тысяч приборов — около 10% тонометров работали некорректно и нуждались в замене.
В Челябинске акция пройдет 6—7 апреля с 9:00 до 16:00 в ЦСМ Росстандарта в Челябинской области по адресу ул. Энгельса, 101.
В Магнитогорске акция пройдет на двух площадках:— в поликлинике № 1 ГКБ № 2 по адресу ул. Уральская, 48 (5 апреля с 11:00 до 16:00, 6 апреля с 10:00 до 16:00);
— в поликлинике ГКБ № 1 имени Дробышева по адресу ул. Советская, 219 (5—6 апреля с 10:00 до 16:00, 7 апреля с 10:00 до 14:00).
Напомним, тонометр позволяет измерять давление и следить за работой сердца. Сердечно-сосудистые катастрофы являются основной причиной гибели южноуральцев.
Кстати, южноуральцам с заболеваниями сосудов и сердца положено более 40 бесплатных лекарств. Льготные препараты выдают в первый год после постановки диагноза.