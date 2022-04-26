Жители Челябинска и Копейска могут оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой. Безналичный расчет работает на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Пользоваться безналичной оплатой могут пассажиры следующих троллейбусных маршрутов в Челябинске:
- № 5 «АМЗ — железнодорожный вокзал»;
- № 6 «Первоозерный — ЧТЗ»;
- № 7 «АМЗ — ЧМК»;
- № 10 «„Солнечный берег“ — ПКиО им. Гагарина»;
- № 12 «АМЗ — Молдавская»;
- № 14 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина»;
- № 16 «АМЗ — ЖБИ»;
- № 17 «Молдавская — железнодорожный вокзал»;
- № 19 «Первоозерный — ПКиО им. Гагарина»;
- № 25 «ЧКПЗ — политехникум»;
- № 26 «Молдавская — ЧТЗ».
Оплатить проезд картой можно и в челябинских трамваях:
- № 3 «Завод им. Колющенко — ЧМК»;
- № 5 «Завод им. Колющенко — ЧЭМК»;
- № 6 «ЧТЗ — ЧГРЭС»;
- № 7 «Завод им. Колющенко — ЧГРЭС»;
- № 10 «Першино — коксохим — ЦХП»;
- № 12 «Харлова — Чистопольскя»;
- № 14 «Чичерина — ЦХП»;
- № 15 «Чичерина — ЧТЗ»;
- № 16 «Завод им. Колющенко — Чичерина»;
- № 17 «Чичерина — медгородок»;
- № 18 «ЧМК — Чистопольскя»;
- № 19 «Чичерина — коксохим»;
- № 20 «ЧМК — медгородок»;
- № 22 «Чичерина — Чистопольская».
Проезд в челябинских автобусах также можно оплатить бесконтактным способом:
- № 1 «Железнодорожный вокзал — аэропорт»;
- № 2 «Мехколонна — Петра Столыпина»;
- № 4 «Мамина — ПКиО им. Гагарина»;
- № 7 «Харлова — ОПМС-42»;
- № 8 «Мамина — Академика Королева»;
- № 9 «Мамина — Петра Столыпина»;
- № 14 «Новосинеглазово — железнодорожный вокзал»;
- № 15 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина»;
- № 16 «ЧМК — ЮУрГУ»;
- № 18 «Автобусный парк — ТРК „Алмаз“»;
- № 23 «47-й микрорайон — ТК „Кольцо“»;
- № 28 «ТРК „Алмаз“ — пос. АМЗ»;
- № 31 «Академика Королева — ЧМК»;
- № 33 «Фатеевка — ПКиО им. Гагарина»;
- № 34 «Автобусный парк — мехколонна»;
- № 41 «Черкасская — аэропорт»;
- № 42 «Автопарк — Соколиная гора»;
- № 43 «Стройкомбинат — Старое Першино — ЧМК»;
- № 44 «Соколиная гора — ЧМК»;
- № 45 «Автобусный парк — аэропорт»;
- № 47 «Мехколонна — ЧМК»;
- № 48 «Теплотехнический институт — пос. Керамзавода»;
- № 51 «Сосновка — железнодорожный вокзал»;
- № 52 «Областная больница — Исаково»;
- № 64 «Автобусный парк — железнодорожный вокзал»;
- № 71 «Петра Столыпина — ЧМК»;
- № 80 «11-й микрорайон — ПКиО им. Гагарина»;
- № 81 «Чистопольская — ПКиО им. Гагарина».
Принимают безналичную оплату и автобусы Копейска:
- № 2 «Автовокзал — Старокамышинск»;
- № 2к «Автовокзал — Мира»;
- № 3 «Автовокзал — Северный Рудник»;
- № 3П «Автовокзал — станция Путиловская»;
- № 4 «Автовокзал — ДК им. Петрякова»;
- № 5 «Автовокзал — станция Потанино»;
- № 6 «Автовокзал — автовокзал» (кольцевой);
- № 7 «Автовокзал — Вахрушево»;
- № 10 «Автовокзал — автовокзал» (кольцевой);
- № 16 «Автовокзал — Мира»;
- № 18 «Автовокзал — Горняк»;
- № 18к «Горняк — автовокзал — Горняк»;
- № 19 «Автовокзал — Шахты 44»;
- № 26 «Автовокзал — Октябрьский»;
- № 30 «Автовокзал — Калачево»;
- № 30А «Автовокзал — Калачево»;
- № 30Б «Автовокзал — Калачево»;
- № 41 «Автовокзал — ДК им. Петрякова».
Кроме того, оплатить проезд банковской картой можно и на пригородных маршрутах:
- № 123 «Копейск (автовокзал) — Челябинск (ПКиО им. Гагарина»);
- № 136К «Белый Хутор — ЮУрГУ»;
- № 141 «Новосинеглазово — Вознесенка»;
- № 158К «Белый Хутор — Чичерина»;
- № 203 «Автостанция „Южная“ (Челябинск) — Областной инфекционный центр»;
- № 212 «Братьев Кашириных — Ключи»;
- № 483 «ДК. им. Маяковского (Старокамышинск) — ПКиО им. Гагарина (Челябинск)».