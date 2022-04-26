Жители Челябинска и Копейска могут оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой. Безналичный расчет работает на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Пользоваться безналичной оплатой могут пассажиры следующих троллейбусных маршрутов в Челябинске:

  • № 5 «АМЗ — железнодорожный вокзал»;
  • № 6 «Первоозерный — ЧТЗ»;
  • № 7 «АМЗ — ЧМК»;
  • № 10 «„Солнечный берег“ — ПКиО им. Гагарина»;
  • № 12 «АМЗ — Молдавская»;
  • № 14 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина»;
  • № 16 «АМЗ — ЖБИ»;
  • № 17 «Молдавская — железнодорожный вокзал»;
  • № 19 «Первоозерный — ПКиО им. Гагарина»;
  • № 25 «ЧКПЗ — политехникум»;
  • № 26 «Молдавская — ЧТЗ».

Оплатить проезд картой можно и в челябинских трамваях:

  • № 3 «Завод им. Колющенко — ЧМК»;
  • № 5 «Завод им. Колющенко — ЧЭМК»;
  • № 6 «ЧТЗ — ЧГРЭС»;
  • № 7 «Завод им. Колющенко — ЧГРЭС»;
  • № 10 «Першино — коксохим — ЦХП»;
  • № 12 «Харлова — Чистопольскя»;
  • № 14 «Чичерина — ЦХП»;
  • № 15 «Чичерина — ЧТЗ»;
  • № 16 «Завод им. Колющенко — Чичерина»;
  • № 17 «Чичерина — медгородок»;
  • № 18 «ЧМК — Чистопольскя»;
  • № 19 «Чичерина — коксохим»;
  • № 20 «ЧМК — медгородок»;
  • № 22 «Чичерина — Чистопольская».

Проезд в челябинских автобусах также можно оплатить бесконтактным способом:

  • № 1 «Железнодорожный вокзал — аэропорт»;
  • № 2 «Мехколонна — Петра Столыпина»;
  • № 4 «Мамина — ПКиО им. Гагарина»;
  • № 7 «Харлова — ОПМС-42»;
  • № 8 «Мамина — Академика Королева»;
  • № 9 «Мамина — Петра Столыпина»;
  • № 14 «Новосинеглазово — железнодорожный вокзал»;
  • № 15 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина»;
  • № 16 «ЧМК — ЮУрГУ»;
  • № 18 «Автобусный парк — ТРК „Алмаз“»;
  • № 23 «47-й микрорайон — ТК „Кольцо“»;
  • № 28 «ТРК „Алмаз“ — пос. АМЗ»;
  • № 31 «Академика Королева — ЧМК»;
  • № 33 «Фатеевка — ПКиО им. Гагарина»;
  • № 34 «Автобусный парк — мехколонна»;
  • № 41 «Черкасская — аэропорт»;
  • № 42 «Автопарк — Соколиная гора»;
  • № 43 «Стройкомбинат — Старое Першино — ЧМК»;
  • № 44 «Соколиная гора — ЧМК»;
  • № 45 «Автобусный парк — аэропорт»;
  • № 47 «Мехколонна — ЧМК»;
  • № 48 «Теплотехнический институт — пос. Керамзавода»;
  • № 51 «Сосновка — железнодорожный вокзал»;
  • № 52 «Областная больница — Исаково»;
  • № 64 «Автобусный парк — железнодорожный вокзал»;
  • № 71 «Петра Столыпина — ЧМК»;
  • № 80 «11-й микрорайон — ПКиО им. Гагарина»;
  • № 81 «Чистопольская — ПКиО им. Гагарина».

Принимают безналичную оплату и автобусы Копейска:

  • № 2 «Автовокзал — Старокамышинск»;
  • № 2к «Автовокзал — Мира»;
  • № 3 «Автовокзал — Северный Рудник»;
  • № 3П «Автовокзал — станция Путиловская»;
  • № 4 «Автовокзал — ДК им. Петрякова»;
  • № 5 «Автовокзал — станция Потанино»;
  • № 6 «Автовокзал — автовокзал» (кольцевой);
  • № 7 «Автовокзал — Вахрушево»;
  • № 10 «Автовокзал — автовокзал» (кольцевой);
  • № 16 «Автовокзал — Мира»;
  • № 18 «Автовокзал — Горняк»;
  • № 18к «Горняк — автовокзал — Горняк»;
  • № 19 «Автовокзал — Шахты 44»;
  • № 26 «Автовокзал — Октябрьский»;
  • № 30 «Автовокзал — Калачево»;
  • № 30А «Автовокзал — Калачево»;
  • № 30Б «Автовокзал — Калачево»;
  • № 41 «Автовокзал — ДК им. Петрякова».

Кроме того, оплатить проезд банковской картой можно и на пригородных маршрутах:

  • № 123 «Копейск (автовокзал) — Челябинск (ПКиО им. Гагарина»);
  • № 136К «Белый Хутор — ЮУрГУ»;
  • № 141 «Новосинеглазово — Вознесенка»;
  • № 158К «Белый Хутор — Чичерина»;
  • № 203 «Автостанция „Южная“ (Челябинск) — Областной инфекционный центр»;
  • № 212 «Братьев Кашириных — Ключи»;
  • № 483 «ДК. им. Маяковского (Старокамышинск) — ПКиО им. Гагарина (Челябинск)».