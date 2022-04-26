Жители Челябинска и Копейска могут оплачивать проезд в общественном транспорте картой

Рассказываем, на каких маршрутах работает безнал

Жители Челябинска и Копейска могут оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой. Безналичный расчет работает на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Пользоваться безналичной оплатой могут пассажиры следующих троллейбусных маршрутов в Челябинске:

№ 5 «АМЗ — железнодорожный вокзал»;

№ 6 «Первоозерный — ЧТЗ»;

№ 7 «АМЗ — ЧМК»;

№ 10 «„Солнечный берег“ — ПКиО им. Гагарина»;

№ 12 «АМЗ — Молдавская»;

№ 14 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина»;

№ 16 «АМЗ — ЖБИ»;

№ 17 «Молдавская — железнодорожный вокзал»;

№ 19 «Первоозерный — ПКиО им. Гагарина»;

№ 25 «ЧКПЗ — политехникум»;

№ 26 «Молдавская — ЧТЗ».

Оплатить проезд картой можно и в челябинских трамваях:

№ 3 «Завод им. Колющенко — ЧМК»;

№ 5 «Завод им. Колющенко — ЧЭМК»;

№ 6 «ЧТЗ — ЧГРЭС»;

№ 7 «Завод им. Колющенко — ЧГРЭС»;

№ 10 «Першино — коксохим — ЦХП»;

№ 12 «Харлова — Чистопольскя»;

№ 14 «Чичерина — ЦХП»;

№ 15 «Чичерина — ЧТЗ»;

№ 16 «Завод им. Колющенко — Чичерина»;

№ 17 «Чичерина — медгородок»;

№ 18 «ЧМК — Чистопольскя»;

№ 19 «Чичерина — коксохим»;

№ 20 «ЧМК — медгородок»;

№ 22 «Чичерина — Чистопольская».

Проезд в челябинских автобусах также можно оплатить бесконтактным способом:

№ 1 «Железнодорожный вокзал — аэропорт»;

№ 2 «Мехколонна — Петра Столыпина»;

№ 4 «Мамина — ПКиО им. Гагарина»;

№ 7 «Харлова — ОПМС-42»;

№ 8 «Мамина — Академика Королева»;

№ 9 «Мамина — Петра Столыпина»;

№ 14 «Новосинеглазово — железнодорожный вокзал»;

№ 15 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина»;

№ 16 «ЧМК — ЮУрГУ»;

№ 18 «Автобусный парк — ТРК „Алмаз“»;

№ 23 «47-й микрорайон — ТК „Кольцо“»;

№ 28 «ТРК „Алмаз“ — пос. АМЗ»;

№ 31 «Академика Королева — ЧМК»;

№ 33 «Фатеевка — ПКиО им. Гагарина»;

№ 34 «Автобусный парк — мехколонна»;

№ 41 «Черкасская — аэропорт»;

№ 42 «Автопарк — Соколиная гора»;

№ 43 «Стройкомбинат — Старое Першино — ЧМК»;

№ 44 «Соколиная гора — ЧМК»;

№ 45 «Автобусный парк — аэропорт»;

№ 47 «Мехколонна — ЧМК»;

№ 48 «Теплотехнический институт — пос. Керамзавода»;

№ 51 «Сосновка — железнодорожный вокзал»;

№ 52 «Областная больница — Исаково»;

№ 64 «Автобусный парк — железнодорожный вокзал»;

№ 71 «Петра Столыпина — ЧМК»;

№ 80 «11-й микрорайон — ПКиО им. Гагарина»;

№ 81 «Чистопольская — ПКиО им. Гагарина».

Принимают безналичную оплату и автобусы Копейска:

№ 2 «Автовокзал — Старокамышинск»;

№ 2к «Автовокзал — Мира»;

№ 3 «Автовокзал — Северный Рудник»;

№ 3П «Автовокзал — станция Путиловская»;

№ 4 «Автовокзал — ДК им. Петрякова»;

№ 5 «Автовокзал — станция Потанино»;

№ 6 «Автовокзал — автовокзал» (кольцевой);

№ 7 «Автовокзал — Вахрушево»;

№ 10 «Автовокзал — автовокзал» (кольцевой);

№ 16 «Автовокзал — Мира»;

№ 18 «Автовокзал — Горняк»;

№ 18к «Горняк — автовокзал — Горняк»;

№ 19 «Автовокзал — Шахты 44»;

№ 26 «Автовокзал — Октябрьский»;

№ 30 «Автовокзал — Калачево»;

№ 30А «Автовокзал — Калачево»;

№ 30Б «Автовокзал — Калачево»;

№ 41 «Автовокзал — ДК им. Петрякова».

Кроме того, оплатить проезд банковской картой можно и на пригородных маршрутах: