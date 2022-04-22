Жители Челябинска чаще всего красят пасхальные яйца в красный, розовый и зеленый цвета

Дети любят использовать термонаклейки

В Челябинской области и Челябинске с 11 по 20 апреля в 6,2 раза вырос спрос на пищевые красители по сравнению с аналогичным периодом перед Пасхой в 2021 году. Чаще всего челябинцы красят яйца в красный, розовый и зеленый цвета, а также украшают их термонаклейками с росписью, сообщает пресс-служба Ozon.

В преддверии Пасхи спрос на подставки для яиц вырос в 3,2 раза. При подготовке к семейному празднику многие привлекают к процессу детей. Маленьким южноуральцам проще и интереснее украшать яйца термонаклейками. Их продажи в предпраздничный период увеличились в 2,3 раза. Интерес к пасхальному декору сейчас вырос в пять раз. Спрос на формы для куличей — в семь раз.

«Самыми любимыми цветами для окраски яиц в регионе оказались красный бархат, розовый и зеленый — эти пищевые красители входят в топ-100 самых продаваемых товаров на Ozon в Челябинске и Челябинской области. Также у челябинцев популярны наборы красителей нескольких цветов и наборы для декорирования яиц», — сообщили в пресс-службе Ozon.

С помощью наборов южноуральцы декорируют яйца под золото, делают из них зайчиков и единорогов.

Интересно, что вкусы челябинцев в окраске пасхальных яиц совпадают со вкусами жителей Новосибирска. В других регионах свои предпочтения. Например, жители Калининграда выбирают перламутровые оттенки.

24 апреля начинается Пасхальная неделя. ИА «Первое областное» решило возродить старинные рецепты окраски яиц. Без модного дизайна с наклейками, блестками и стразами цветные пасхальные яйца станут главным украшением праздничного стола. 5 способов — в нашем материале.

Приготовить кулич к Пасхе — это целое приключение. Журналист Первого областного информагентства обратился в кондитерские и пекарни Челябинска и узнал секреты приготовления пасхального кулича, а также пару рецептов, которые точно у вас получатся.

В преддверии Пасхи редакция ИА «Первое областное» решила выяснить, во сколько в этом году обойдется южноуральцам пасхальная трапеза, традиционно включающая в себя кулич, крашеные яйца, кагор и пасху.