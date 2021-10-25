Жители блокадного Ленинграда получат выплату 50 тысяч рублей

В Челябинской области деньги получат 202 пенсионера

Президент РФ Владимир Путин назначил единовременную выплату размером 50 тысяч рублей для защитников и жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда России.



В Челябинской области сейчас проживают 202 бывших жителя блокадного Ленинграда. Они получат деньги вместе с пенсией, оформлять для этого ничего не потребуется. Осуществлять выплату будут региональные отделения ПФР.

Под категорию получателей попадают россияне, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Деньги получат граждане России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Выплата приурочена к 80-й годовщине открытия «Дороги жизни»- единственной транспортной магистрали, которая соединяла блокадный Ленинград с остальной страной в военные годы.