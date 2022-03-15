Жители Бакала готовы избавиться от недвижимости за копейки

Жилье в разрушающемся общежитии никто выкупать не хочет

Жительница Бакала Юлия Щербакова живет в единственном в городе общежитии с 2006 года. Все это время женщина пытается добиться полноценного ремонта помещения. Информагентству «Первое областное» она рассказала, как сырость пропитала стены, а весны она боится из-за старой кровли. Комнату в общежитии не могут продать даже за 50 тысяч рублей, а содержать ее дорого. В мэрии же ответили, что дом еще достаточно молодой, и признать его аварийным никто не соглашается.

Общежитие на улице 50 лет ВЛКСМ построено в 1980-х годах. Однако из-за недостаточного ухода оно стало похоже на старый заброшенный многоквартирный дом. Некогда малосемейное общежитие бакальцы стараются обходить стороной: состояние общедомовой территории плачевное. Его жительница Юлия Щербакова рассказала, в каких условиях ей приходится жить.

«Сначала я снимала комнату по договору соцнайма, затем приобрела другую комнату здесь. Она находится на пятом этаже. В основном у нас заселены первые два этажа: чем выше поднимаешься, тем страшнее становится. Например, в прошлом году со мной на этаже комнату снимал студент. Мы с ним на кухню ходили в резиновых сапогах, потому что над моей комнатой меняли кровлю, и дождевая вода текла прямо в дом»,

— говорит Юлия.

Она признается, что плательщиков за услуги содержания дома немного: большинство собственников живут в других домах, а комнаты в общежитии пустуют из-за невыносимых условий. Замкнутый круг.

«У меня соседка признается, что хоть бы за 50 тысяч эту комнату продать, потому что живет в другом доме, а платить за коммуналку нечем. Но ведь желающих на такую недвижимость нет. Кому хочется ходить по темным коридорам и ждать, что на тебя либо вода польется, либо штукатурка упадет», — сетует Юлия.

На ее обращения в администрации Бакальского поселения ответили, что в управляющей компании дом числится в должниках. Однако и в этой ситуации его мало-мальски содержат: в прошлом году провели частичный ремонт кровли, обеспечивают водоснабжением и водоотведением, теплом.

«В нашем городе возводят два 10-этажных дома. Но они предназначены для переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Этот дом не признан таковым. Жительница обратилась и к нам. На следующей неделе мы проведем комиссию, пригласим представителей жилинспекции. Подумаем, что реально можно сделать в этой ситуации. В этом году запланирован второй этап замены кровли. Конечно, есть и неблагонадежные плательщики услуг по содержанию дома, но я согласен, из-за этого не должны страдать другие», — прокомментировал глава Бакальского поселения Андрей Зарочинцев.

Он признался, что идеальным вариантом для этого дома была бы реконструкция. Для этого жильцам комнат надо предложить альтернативное жилье в лучших условиях, а помещения по принципу блочного типа реконструировать в трех- и четырехкомнатные квартиры. Однако для этого городу нужны инвесторы.

О том, как в Челябинске с начала 2022 года прокуратура проверяет состояние многоквартирных домов, жильцы которых жаловались на невыносимые условия жизни, а сами тем временем годами могли не оплачивать коммунальные услуги, — читайте в материале.