В Верхнем Уфалее сдали в эксплуатацию первый в Челябинской области пятиэтажный многоквартирный дом с пожаробезопасными зонами, сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе ЮУ КЖСИ.
Новостройка по адресу ул. Суркова, 53а предназначена для расселения жильцов аварийного общежития. В доме на 49 квартир установлены противопожарные двери, а на каждой площадке оборудованы пожаробезопасные зоны — отдельные помещения, куда жильцы могут эвакуироваться при возникновении опасности. Двери в эти помещения автоматически разблокируются при поступлении сигнала о пожаре. Там имеются противодымная вентиляция и телефон для связи с экстренными службами.
Кроме того, в каждой квартире установлены адресные датчики пожарной сигнализации, места общего пользования оборудованы звуковым оповещением о ЧС.
Корреспонденту ИА «Первое областное» в ЮУ КЖСИ пояснили, что ранее подобные строительные решения применялись только в высотных домах. Сейчас они стали обязательными и для пятиэтажек.
«Дом в Верхнем Уфалее — первый в Челябинской области, построенный в соответствии с новыми требованиями», — подчеркнули в КЖСИ.
Проект этого дома был отмечен наградой Челябинского межрегионального союза строителей на конкурсе «Строитель года — 2022», где он победил в номинации «Лучший объект по применению современных технологий устройства инженерной инфраструктуры».
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