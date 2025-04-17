Жители аварийного дома в Златоусте добиваются расселения

В одной из комнат 12 апреля обрушился потолок



Жильцы дома по улице Северной в Златоусте не первый год ждут расселения — здание признано аварийным. Из официального ответа Минстроя Челябинской области следует, что дом расселят до 2030 года. Несколько дней назад, 12 апреля, в одной из комнат обрушился потолок. Теперь люди боятся находиться в доме. Но куда им деться, пока не знают.

В ИА «Первое областное» обратилась дочь собственника одной из комнат в этом доме. Татьяна рассказала, что одна из квартир принадлежит братьям: ее дяде и отцу. Дядя — инвалид-колясочник. Отец живет с ним, чтобы помогать в быту человеку с ограниченными возможностями.

Потолок рухнул в комнате отца. К счастью, в момент обрушения в квартире не было людей. Дядя уехал по путевке в санаторий в сопровождении брата. Возвращаются они в мае. И куда вернутся, пока неизвестно.





«Отец ходил в администрацию. Там предлагали выплатить денежные средства, но это в районе 100—150 тысяч. Ну и что он купит на эти деньги?» — решение вопроса в семье обсуждали задолго до обрушения.

После ЧП на объект выезжали представители администрации. Братьям предложили переселиться временно в комнаты общежития. Семью такой вариант не устроил. Бытовые удобства, кухня в общежитии находятся на этаже. Человеку с ограниченными возможностями здоровья пользоваться ими будет затруднительно.

Городские власти сами решают, когда расселять аварийные дома. Это зависит от финансовых возможностей органа местного самоуправления, сообщается в ответе пресс-службы Минстроя на журналистский запрос. Вариантов расселения несколько: город может построить новые дома и предоставить в них квартиры, купить квартиры у застройщиков или на вторичном рынке либо договориться с жителями аварийных домов о выкупе их квартир. Сейчас правительство разрабатывает правила расселения домов, признанных аварийными с 2017 по 2022 год.

По данным Минстроя Челябинской области, жильцам дома до предоставления нового жилья могут предоставить жилые помещения в маневренном фонде. Жильцы говорят, что предложений по временному жилью они не получали. Между тем в Минстрое сообщили, что до настоящего времени заявлений от граждан многоквартирного дома о предоставлении жилых помещений маневренного фонда в муниципалитет не поступило.

От журналистов «Первого областного» о проблемах жильцов аварийного дома узнали в ГЖИ. На днях Татьяне позвонили из Госжилинспекции.

«Они назначили управляющую компанию, чтобы она заделала эту дыру. Хорошо, заделают в одном месте. Не дай бог, разрушение пойдет в другом», — размышляет женщина.

Радует, что для пожилого человека эта ситуация не безысходная. Если не удастся по закону оперативно решить вопрос с жильем, родственники готовы забрать его к себе.

«Если они будут настаивать только на комнате в общежитии, я дядю Колю заберу. В тесноте, да не в обиде, мы проживем. Просто нужно четкое понимание, выделят ли ему жилье. Администрация не реагировала на жителей с 2017 года. И пока нет решения в данной ситуации», — отмечает Татьяна.

В доме восемь квартир, во всех пока живут люди. Как все они будут искать временную альтернативу аварийному жилью — вопрос остается открытым. Мы направили запрос в администрацию Златоустовского округа. Вернемся к теме после получения ответа.