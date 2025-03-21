Жители Аши, пострадавшие от подтопления, начали получать матпомощь

Заявления на оказание финансовой поддержки принимаются в администрации и управлении соцзащиты

Жителям Аши, пострадавшим от подтопления, начали выплачивать материальную помощь. Напомним, поручение максимально быстро организовать выплаты губернатор Алексей Текслер дал в ходе оперативного штаба накануне, 20 марта.

Как сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности, уже в четверг, 20 марта, 32 человека получили материальную помощь (по 20 тысяч рублей), четверым перечислено по 75 тысяч за частичную утрату имущества, троим гражданам в связи с полной утратой имущества выплачено по 150 тысяч рублей.

Заявления на оказание матпомощи принимаются в администрации и управлении соцзащиты. УЗСН будет работать также в субботу.

Отметим, сейчас в Аше от воды освобождены все дома, продолжается расчистка русла реки Сим ото льда.