Жители аграрного района Челябинской области снова жалуются на нехватку воды

Послание губернатору Алексею Текслеру от поселка Гранитного опубликовано в соцсети

7 июля жители поселка Гранитного (Кизильский район) обратились к губернатору Алексею Текслеру с жалобой на некачественное водоснабжение. Их письмо опубликовано в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Текслер, помоги!».



«С 2016 года у нас проблема с водой, было превышение нитратов. 4 года убили на решение, сколько денег потратили на строительство новых скважин, трассы, а результата нет, проблема с водой осталась. Мало того, что вода сомнительного качества, а теперь ее не хватает. Когда делали скважины, что-то там намудрили, вроде пробурили не на ту глубину, поэтому воды недостаточно, скважина полупустая», — пишут жители Гранитного.

Местные недовольны также бездействием районных чиновников, из-за которого решение проблемы может затянуться на годы. Жители утверждают, что много раз обращались к местным властям, но в ответ получали только отписки.

«Для увеличения подачи водоснабжения запущен дополнительный скважинный насос. Водоснабжение подается в полном объеме. На данный момент вода есть везде», — лаконично ответили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Кизильского района.

Напомним, что в Брединском, Карталинском, Чесменском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Кизильском районах сохраняется напряженная ситуация с водоснабжением. Аграрии неоднократно жаловались на нехватку питьевой воды и засуху, что грозит оставить их без урожая. Как сообщало ИА «Первое областное», для решения проблемы правительство региона недавно направило документы для участия в нацпроекте «Чистая вода».

Даниил Паньков