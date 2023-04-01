Сегодня, 1 апреля, в Копейске Челябинской области отключили горячую и холодную воду в более чем 20 жилых домах в связи с заменой задвижки. В пресс-службе МУП КСВВ рассказали, какие адреса попали под отключение.
«Аварийное отключение водоснабжения в связи с заменой задвижки по проспекту Коммунистический, 3б. Воды не будет с 10:10 до окончания работ»,— сообщили в организации.
Горячей и холодной воды нет по следующим адресам:
- проспект Коммунистический, 3, 3б, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11;
- проспект Славы, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 27б, 31, 31а, 31б;
- проспект Ильича, 7а.