Жители 22 домов остались без воды в субботу из-за коммунальной аварии в Копейске

Рассказываем, какие адреса попали под отключение

Сегодня, 1 апреля, в Копейске Челябинской области отключили горячую и холодную воду в более чем 20 жилых домах в связи с заменой задвижки. В пресс-службе МУП КСВВ рассказали, какие адреса попали под отключение.

«Аварийное отключение водоснабжения в связи с заменой задвижки по проспекту Коммунистический, 3б. Воды не будет с 10:10 до окончания работ»,— сообщили в организации.

Горячей и холодной воды нет по следующим адресам: