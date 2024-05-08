Российское общество «Знание» продолжает прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Знание. Лектор». Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, который сам является лектором общества «Знание», приглашает жителей Урала и Западной Сибири присоединиться к конкурсу.
«Лекции общества „Знание“ — это открытое, живое общение с аудиторией. Быть лектором — значит не только доносить информацию до слушателя, но и быть готовым к диалогу, к дискуссии. Это опыт, который позволяет испытать себя, систематизировать собственные знания и обрести новые компетенции, а также способ вдохновить слушателей на саморазвитие, поиск новых возможностей для себя и своей страны», — отметил Владимир Якушев.
Принять участие в конкурсе лекторов может любой желающий от 14 лет и старше. Отбор идет по двум категориям: школьники от 14 до 17 лет могут подать заявку до 3 июня, окончание приема заявок от взрослых и учащихся СПО — 30 июня.