Полпред приглашает жителей УрФО принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание. Лектор»

Подать заявку можно до конца июня

Российское общество «Знание» продолжает прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Знание. Лектор». Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, который сам является лектором общества «Знание», приглашает жителей Урала и Западной Сибири присоединиться к конкурсу.



«Лекции общества „Знание“ — это открытое, живое общение с аудиторией. Быть лектором — значит не только доносить информацию до слушателя, но и быть готовым к диалогу, к дискуссии. Это опыт, который позволяет испытать себя, систематизировать собственные знания и обрести новые компетенции, а также способ вдохновить слушателей на саморазвитие, поиск новых возможностей для себя и своей страны», — отметил Владимир Якушев.

Принять участие в конкурсе лекторов может любой желающий от 14 лет и старше. Отбор идет по двум категориям: школьники от 14 до 17 лет могут подать заявку до 3 июня, окончание приема заявок от взрослых и учащихся СПО — 30 июня.