Жителей поселка Берлин обеспечат питьевой водой

Решение принял суд

Прокуратура Троицкого района проверила водоснабжение поселка Берлин. Установлено, что долгое время качество воды из скважины не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по содержанию железа.

Администрация района не приняла меры по организации водоснабжения в соответствии с нормативами. Поэтому прокурор направил исковое заявление в суд.

«Суд обязал администрацию Троицкого муниципального района в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу организовать снабжение населения питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, соответствующей установленным требованиям СанПиН», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

До полного устранения нарушений ситуация остается на контроле.