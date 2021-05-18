Жителей Миасса призвали не торопиться открывать купальный сезон

Городские пляжи и водоемы еще не проверены и представляют опасность

Жителей Миасса попросили не купаться в местных водоемах, поскольку купальный сезон в городе будет открыт 1 июня, и ни один пляж и его акватория еще не проверены. Кроме того, несмотря на жаркую погоду, вода еще недостаточно прогрелась. Об этом накануне сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

«Напоминаем, что купальный сезон в муниципалитете согласно постановлению главы начинается 1 июня. Еще ни один пляж и его акватория не прошли проверку, на них не работают матросы-спасатели! Призываем не торопиться лезть в воду в необследованных и необорудованных местах!»— отметили в городской мэрии.

Купаясь в непроверенных водоемах, где возможны водовороты, ямы, коряги и сильное течение, южноуральцы рискуют получить травмы или даже погибнуть.

Кроме того, купаться можно только тогда, когда температура воды достигла +18°С, а температура воздуха — +20°С. В противном случае можно получить переохлаждение, что также может стать причиной смерти.