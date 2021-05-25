Жителей Миасса приглашают посетить сезонные ярмарки

Приобрести кондитерские изделия, украшения ручной работы и другие товары можно в выходные дни

В этом году в Миассе до осени открыты сразу две универсальные сезонные ярмарки, на которых можно приобрести продукты, хозяйственные товары, цветы, украшения ручной работы и многое другое. В пресс-службе администрации Миасса напомнили, где располагаются ярмарки и время их работы.

«На центральной площади около администрации округа по адресу: проспект Автозаводцев, 55 в выходные работают универсальные ярмарки. Время работы: с 9:00 до 16:00 по 16 октября 2021 года. Исключение — проводимые на площади праздничные мероприятия»,— сообщили в мэрии.

Сезонная универсальная ярмарка также работает в ТК «Медео» на проспекте Октября, 7 с 10:00 до 18:00. Посетить ее можно будет 27 мая, 10 и 24 июня, 15 июля, 5, 18 и 19 августа, 9 и 30 сентября.

Кроме того, в Миассе круглый год работают ярмарки на рынке «Народный», на прилегающей территории «ТК «Сидней» и на прилегающей территории магазина «Продукты» на Уральской, 1.

В Челябинске до 28 июля также работает сезонная ярмарка на улице Прибрежной, 1. Там горожане могут приобрести рассаду, цветы, садовые инструменты, строительные материалы и продукцию, произведенная фермерскими и частными производителями, а также выпечку и кондитерские изделия.