Жителей Миасса оставят без телевидения

Вещание будет прекращено на целый день.

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Жителям Миасс, завтра, 11 сентября, советуют достать с полки интересную книгу. Телевизоры не будут работать весь день. Теле- и радиовещание в городе отключат в связи с проведением профилактических работ.

«На 10 часов будут отключены цифровые и аналоговые передатчики. Профилактика будет проводиться с 9 до 19 часов по местному времени», — сообщили в местных СМИ. После окончания работ телевещание будет восстановлено.

Профилактические работы необходимы доя перезагрузки оборудования, его отладки и проверки работоспособности.

Напомним, к 14 октября во всей Челябинской области планируется отключение аналогового телевидения.