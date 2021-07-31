Жителей Кыштыма предупредили о звуках взрывов

На Тайгинском графитовом карьере будут проводить взрывные работы

На протяжении нескольких дней жители Кыштыма могут слышать звуки, похожие на взрывы. В пресс-службе городской администрации уточнили, что на Тайгинском графитовом карьере будут проводиться взрывные работы.

«С 1 по 4 августа с 9 до 17 часов на Тайгинском графитовом карьере будут проводиться взрывные работы. Просим жителей не беспокоиться»,— уточнили в мэрии.

Напомним, в середине июля звуки взрывов слышали жители Копейска и близлежащих районов Челябинска. Тогда на одном из заводов проводили пневматические испытания труб.