Жителей Карабаша в Миасс будет доставлять дополнительный автобус

Участок трассы у поселка Новоандреевка по-прежнему закрыт

С сегодняшнего дня, 11 августа, в Миассе начнет работать дополнительный автобус № 389 «Ур. Добровольцев — Тыелга», который будет подвозить жителей Карабаша на территорию Миасса. Как сообщили в пресс-службе администрации Миасса, участок трассы Миасс — Карабаш — Кыштым после перелива по-прежнему закрыт, и забирать пассажиров транспорт будет от точки подтопления.

Первый рейс состоится сегодня, 11 августа, в 16:50 от точки подтопления до остановки «Ур. Добровольцев».

С понедельника, 12 августа, транспорт будет отправляться следующим образом:

в 8:10, 12:45 и 17:30 от остановки «Ур. Добровольцев»;

в 7:20, 11:20 и 16:50 от места подтопления на трассе.

«Этот автобус будет подвозить только жителей Карабашского округа. Высаживать пассажиров будут по требованию»,— уточнили в мэрии.

Напомним, перелив Сырыткуля через участок трассы Миасс — Карабаш — Кыштым прекратился в ночь на 10 августа. Однако участок дороги остается закрытым из-за сильного переувлажнения дорожного полотна и грунта.