Жителей Чурилово возмутила установка в микрорайоне старого остановочного комплекса

Грязный павильон с граффити и без крыши появился на улице Трашутина

В Чурилово на улице Трашутина появился остановочный комплекс. В микрорайоне их не хватает, но жителей такой павильон не обрадовал. На остановке установили комплекс без крыши и частично без остекления. На стенах — грязь и надписи. Фото «новой» старой остановки появилось в социальных сетях. Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов ответил ИА «Первое областное», что эти павильоны приведут в порядок.

Подобные остановочные комплексы зеленого цвета обустраивали в центре Челябинска и по гостевым маршрутам несколько лет назад. Но в Чурилово они попали только сейчас и «бывшими в употреблении».

«На Трашутина ставят остановочный павильон. Как говорила моя бабушка — „на тебе, боже, что нам не гоже“. Кто-то, видимо, решил что Чурилово отличное место, куда можно сливать всю помойку, которую жалко выкидывать? На одной стене старые объявления, внутри слой грязи. Крепление стоек к асфальту — „шедевр монтажного искусства“. Просто плюнули нам сейчас всем в лицо», — написал в сообществе «В Чурилово» в соцсети житель микрорайона Владимир Бартых.

Челябинские власти сообщили, что остановка имеет незаконченный вид — павильоны отмоют и почистят.

«Во время подготовки к саммитам были установлены серые павильоны, в основном в центральной части города. А зеленые были демонтированы. Сейчас мы провели ревизию таких комплексов. Буквально в течение трех недель 17 восстановленных зеленых павильонов появятся в тех местах, где остановочных комплексов нет. Конечно, на них наведут порядок, грязь и граффити уберут. Просто работы на Трашутина пока не завершены», — ответил Максим Куляшов.

Установка остановочных комплексов — это часть работ по обустройству улично-дорожной сети, этими работами занимается комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.