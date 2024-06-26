Жителей Чурилово предупредили о длительном отключении света

В субботу, 29 июня, энергетики будут менять грозозащитный трос на двух ВЛ

В Чурилово в субботу отключат электричество на 14 часов. Энергетики планируют здесь ремонтные работы по замене грозозащитного троса сразу на двух воздушных линиях электропередачи 110 кВ «ЧТЭЦ-3 — Тепличная» и «Тепличная — Межозерная-т».

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго», линии отключат в целях безопасности.

«С двух часов ночи до 16:00 29 июня будет ограничено электроснабжение клиентов по улицам: Зальцмана, 1-я и 2-я Эльтонская, Трашутина, проспект Давыдова, Черничная, Ежевичный переулок. Клиентов переключат на схемы резервного электроснабжения», — говорится в сообщении.

Жителей и руководителей организаций и учреждений просят заблаговременно принять необходимые меры, чтобы исключить ущерб для личного имущества и здоровья: отключить из сети электроприборы, снизить потребление электроэнергии.