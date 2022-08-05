Жителей Челябинской области ждут жаркие выходные

Погода будет солнечной

Предстоящие выходные, 6 и 7 августа, порадуют жителей Челябинской области жаркой и солнечной погодой. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют слабый ветер.

В ночь на субботу в регионе температура воздуха опустится до +11, +16°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +6°C. Днем столбики термометров поднимутся до +27, +32°C. Переменная облачность, без существенных осадков, утром местами возможны туманы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске 6 августа ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы будет около +13, +15°C, днем воздух раскалится до +30°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 7 августа, в Челябинской области также будет солнечно, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют от +12 до +17°C, днем потеплеет до +32°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в столице Южного Урала обещают от +15 до +17°C, днем будет около +31°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.