Жителей Челябинской области ждут теплые выходные

В воскресенье, 24 марта, будет ветрено

В субботу, 23 марта, в Челябинской области прогнозируют преимущественно солнечную и теплую погоду. В воскресенье, 24 марта, в регионе также будет тепло, однако день будет пасмурным и ветреным, в отдельных районах возможен небольшой снег. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночные часы столбики термометров в Челябинске могут опуститься до −6°C, днем может потеплеть до +8°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе ночная температура составит от −5 до −10°C, в низинах похолодает до −12...−17 градусов Цельсия. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от +3 до +8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололед. Ветер юго-западного направления 3—8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 24 марта, в столице Южного Урала также потеплеет до +8°C. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области 24 марта в горных районах локально пройдет небольшой мокрый снег, в целом в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров установятся в пределах от +3 до +8°C. Ветер преимущественно юго-западного направления от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.