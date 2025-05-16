Жителей Челябинской области ждут теплые выходные, 17 и 18 мая

Не будет ни сильного ветра, ни осадков

В ближайшие дни, 17 и 18 мая, в Челябинской области установится теплая и сухая погода. Ветер ожидается преимущественно северным и слабым, но с отдельными порывами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут от +6 до +8°C, днем — от +19 до +21°C. Переменная облачность, дождя не будет. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

В регионе ночная температура будет варьироваться от +3 до +8°C, в горах и низинах опустится до −2°C. Днем воздух прогреется до +17…+22°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 18 мая, в столице Южного Урала ожидается около 19°C тепла. Переменная облачность, дождей быть не должно. Ветер северо-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области потеплеет до +15…+20°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер сохранится северо-западным и преимущественно слабым.