Жителей Челябинской области ждут метели и гололедица 23 декабря

Температура воздуха будет комфортной

Во вторник, 23 декабря, в Челябинской области сохранится теплая погода с небольшим и умеренным снегом. На дорогах от наката возможна гололедица, предупредили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит минус 8—10 градусов, днем — минус 5—7. Небольшой снег. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −6 до −11 градусов, местами похолодает до −16. Днем ожидается от −5 до −10 градусов. Небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах вероятны метели. Ветер умеренный, юго-западного направления, с усилениями до 13 метров в секунду.