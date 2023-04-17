Жителей Челябинской области ждет теплая и пасмурная неделя

Синоптики обещают повышение температуры до +14 градусов

После резкого похолодания, пришедшего в Челябинскую область в конце прошлой недели, в регионе вновь потеплеет. По данным синоптиков Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среднем на этой неделе температура повысится на 7 градусов.

«13—14 апреля на Урале резко похолодало, в регион пришел арктический воздух. В течение новой недели температура воздуха постепенно повысится на 5—7 градусов. Из-за преобладания северо-западных воздушных потоков значительного нарастания тепла не произойдет. Температура воздуха в первой половине недели ночью минус 1—6 градусов, днем — плюс 6—11 градусов»,— сообщили в управлении.

Согласно долгосрочному прогнозу, опубликованному на сервисе «Яндекс.Погода», со вторника по четверг в Челябинске будет от +9 до +11 градусов. Дни будут пасмурными. В четверг возможен дождь. В пятницу воздух прогреется до +14 градусов. В выходные температура вновь опустится до плюс 8—9 градусов.

Потепление до +20 градусов, по предварительным данным, вернется в Челябинск на последней неделе апреля. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.