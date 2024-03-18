Жителей Челябинской области ждет по‑весеннему теплая неделя

Понижение температуры ожидается лишь на один день

Синоптики представили прогноз погоды на неделю с 18 по 24 марта в Челябинской области. И он не может не радовать: вся неделя будет теплой, а первая половина — еще и солнечной. Правда, во вторник ожидается краткосрочное похолодание, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

«В ближайший период выносимый на Урал теплый воздух центральной Атлантики обеспечит температуру ночью −2...−7°С, днем — до +7°С. Существенные осадки маловероятны»,— рассказали синоптики.

При этом во вторник, 19 марта, на территорию Южного Урала поступит умеренно-холодная воздушная масса, которая принесет с собой похолодание. Градусники покажут около нуля градусов. Но уже в среду, 20 марта, в регионе вновь установится температура на уровне +5 градусов и выше.

По данным синоптиков, сейчас среднесуточные температуры в регионе выше климатической нормы на 3—6 градусов. При этом в ночные часы сохраняется довольно холодная погода.

В Челябинске сегодня, по данным популярных сервисов, будет около +6 градусов и солнечно. Во вторник синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и около +1 градуса. Далее до конца недели градусники покажут +7 градусов. До четверга солнечно, затем пасмурно.

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