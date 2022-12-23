Жителей Челябинской области просят не наряжать елки в лесу

Новогодние украшения вредят природе

В преддверии Нового года южноуральцам напоминают, что наряжать елку нужно дома. В лесу украшения деревьям не нужны, а также могут быть опасны, рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».

«От ветра игрушки и мишура падают с веток вниз. И становятся мусором. К тому же долго разлагающимся, потому что сейчас украшения делают из пластика. Кроме того, дождик или мишуру из ПВХ могут проглотить дикие животные. И погибнуть», — объяснили специалисты.

Отправляясь на прогулку в лес, лучше взять с собой семечки и зерно для птиц.

Как выбрать живую или искусственную новогоднюю ель для празднования дома, читайте в материалах ИА «Первое областное».