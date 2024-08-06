Жителей Челябинской области призывают подключиться к сбору гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений

Важна любая посильная помощь

Последствия природных катаклизмов, накрывших Челябинскую область, коснулись многих жителей региона. Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко призвал всех неравнодушных принять участие в сборе гуманитарной помощи.

«Обращаюсь к деловым сообществам и ко всем представителям бизнеса Южного Урала. Не понаслышке знаю, что многие из вас со всей душой отзываются на проблемы людей. Этот тот случай, когда нам необходимо объединить все свои ресурсы и возможности, чтобы помочь пострадавшим людям. Им необходима любая помощь», — комментирует Николай Дейнеко.

Некоммерческие организации, общероссийский народный фронт и неравнодушные жители нашего региона активно подключились к сбору гуманитарной помощи.

Свою посильную лепту любой желающий может направить на специальный счет, оператором которого определен Союз женщин Челябинской области — организация с огромным опытом сбора средств в чрезвычайных ситуациях и благотворительной деятельности.