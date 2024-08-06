Последствия природных катаклизмов, накрывших Челябинскую область, коснулись многих жителей региона. Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко призвал всех неравнодушных принять участие в сборе гуманитарной помощи.
«Обращаюсь к деловым сообществам и ко всем представителям бизнеса Южного Урала. Не понаслышке знаю, что многие из вас со всей душой отзываются на проблемы людей. Этот тот случай, когда нам необходимо объединить все свои ресурсы и возможности, чтобы помочь пострадавшим людям. Им необходима любая помощь», — комментирует Николай Дейнеко.
Некоммерческие организации, общероссийский народный фронт и неравнодушные жители нашего региона активно подключились к сбору гуманитарной помощи.
Свою посильную лепту любой желающий может направить на специальный счет, оператором которого определен Союз женщин Челябинской области — организация с огромным опытом сбора средств в чрезвычайных ситуациях и благотворительной деятельности.