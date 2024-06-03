Жителей Челябинской области призвали отказаться от опасных аттракционов

Избегать следует сооружений без регистрационных знаков

Минсельхоз Челябинской области призвал родителей быть особенно внимательными при выборе аттракционов для детей. Если у сооружений нет регистрационного знака, значит, они не проверены и могут представлять опасность для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ежегодно происходит более 100 чрезвычайных происшествий на аттракционах, в том числе травмирование детей и смертельные случаи. Самым частым нарушителем является надувной батут», — предупредили в региональном Минсельхозе.

Там добавили, что кататься можно только на тех аттракционах, при входе на которые установлен регистрационный знак. Он подтверждает, что аттракцион проверен, а сотрудник прошел необходимый инструктаж и знает, как нужно действовать в случае ЧП.







Если такого знака нет, значит, аттракцион не прошел проверку и установлен незаконно. О таких аттракционах следует сообщать в ведомство и ни в коем случае не кататься на них.