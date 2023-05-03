Жителей Челябинской области призвали не запускать на праздники в небо воздушные шары и фонарики

В региональном Минэкологии предложили альтернативу этому яркому зрелищу

Перед Днем Победы, а также в преддверии последних звонков и выпускных балов Минэкологии Челябинской области предостерегло жителей от запуска светошаров, небесных фонариков и воздушных шаров. В пресс-службе ведомства объяснили, чем опасна эта традиция.

В ряде стран запуск воздушных шаров и фонариков запрещен. Эту инициативу поддерживают и в некоторых российских городах — в Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Петрозаводске. Горящие небесные фонарики под запретом в России с 2014 года — тому подтверждение постановление правительства РФ от 17.02.2014 № 113 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Сдувшиеся шарики могут проглотить рыбы, птицы, животные; последствия бывают фатальными. Экологи не раз спасали птиц, которые запутывались в лентах от запущенных в небо украшений. Примерно то же самое происходит с проволочным каркасом «китайских фонариков»: в них животные попадают, как в ловушку. Световые шары, в свою очередь, опасны своими батарейками. В них содержатся магний, олово, ртуть, никель, свинец, цинк, кадмий. Попадая в почву, эти химические элементы наносят природе ущерб.

«Запущенные в небо шары и фонарики — это, конечно, очень красивое и впечатляющее зрелище, но такая минутная радость наносит природе непоправимый вред. Министерство экологии Челябинской области ежегодно выступает с призывом, предлагая жителям рассмотреть более экологичные и не менее интересные варианты, как сделать праздник запоминающимся. Так, намного экологичнее было бы в память о важном событии высадить деревья или необычные цветы, изготовить и установить кормушки для птиц», — пояснила начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Марина Дымова.