Жителей Челябинской области призвали не срывать краснокнижные подснежники

Согласно законодательству, нарушителям грозят штрафы

В Челябинской области установилась теплая и солнечная погода. Вместе с деревьями в Челябинском и Каштакском борах зацвели подснежники. В пресс-службе министерства экологии региона призвали граждан любоваться цветами исключительно на прогулках, не срывая их.

«Челябинский городской и Каштакский боры являются особо охраняемыми природными территориями регионального значения, а так любимые всеми нежно желтые весенние первоцветы занесены в Красную книгу, поэтому срывать их категорически запрещено. Давайте любоваться красотой так, чтобы она радовала не только кого-то одного, но всех, кто выбрал в качестве отдыха прогулку на природе»,— попросили в ведомстве.

Кстати, согласно действующему законодательству, физическим лицам грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей, если они решат унести краснокнижные цветы с собой, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, а юридическим — до миллиона рублей.

Ранее в Госдуме РФ сообщили о новом законопроекте, согласно которому россиянам грозит до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей за сбор ценных растений и грибов.