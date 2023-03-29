Жителей Челябинской области пригласили в экспедицию за дикими орхидеями

На Южном Урале растет 32 вида уникальных цветов

В начале июня все любознательные южноуральцы смогут пройти по тайным местам Челябинской области, где произрастают редкие цветы — орхидеи. Познавательный поход-экскурсию проведет ботаник Ильменского заповедника Светлана Лесина. Корреспонденту ИА «Первое областное» она рассказала, где и какие виды орхидей можно встретить в нашем регионе, а также почему бесполезно пересаживать эти растения в свой огород.

На проведение экспедиции по поиску орхидей Светлана Лесина выиграла грант губернатора Челябинской области. Группа под ее руководством отправится на Хамитовские болота (Миасский городской округ), где растут самые красивые орхидеи Южного Урала — венерины башмачки.

«Там можно встретить четыре вида башмачков: настоящий, крупноцветковый, крапчатый и вздутый. Все они занесены в Красную книгу. Кстати, настоящий венерин башмачок — это первый вид орхидей, который был включен в международную Красную книгу», — отметила Светлана Лесина.

Поход будет эксклюзивным, поскольку о том, где растут орхидеи, знает лишь относительно узкий круг специалистов. Секретность связана с тем, что эти красивые цветы часто выкапывают и пытаются посадить у себя в саду. Или продать в интернете. Но это абсолютно бессмысленное занятие, уверяет наш собеседник.

«Орхидеям для жизни нужны особые условия. При пересадке они просто погибнут. Участникам экспедиции я расскажу в том числе и об этом. Будем надеяться, что они проявят сознательность и не станут потом ходить на болота за орхидеями. Впрочем, те, кто действительно любят природу, никогда ей не вредят», — уверена Светлана Лесина.

Помимо Хамитовских болот орхидеи можно встретить и во многих других местах Челябинской области. Только других видов и не в таких больших количествах. Например, на Таганае растет крайне редкий вид — пыльцеголовник красный. В непроходимых лесах у деревни Плотинка близ Златоуста встречается надбородник безлистный. А в окрестностях Миасса — неоттианта клубочковая. Всего в Челябинской области описано 32 вида орхидей.

«Некоторые из них растут в любом сосновом лесу. Просто они мелкие, люди их не замечают и не знают, что это орхидеи. А если рассмотреть их вблизи, то видно, что они очень красивые. Летом я планирую посетить городские боры в Челябинске. Не исключено, что даже там есть эти цветы», — отметила ученый.

Новости предстоящей экспедиции Светлана Лесина публикует в своей группе «Дикие орхидеи Челябинской области». Там же ближе к лету будет размещена форма для записи. Участие бесплатное. Единственное условие — добираться до места сбора в Миассе придется самостоятельно.