Жителей Челябинской области пригласили протестировать дистанционное голосование

Заявки принимаются на портале госуслуг

С 15 по 17 ноября 2023 года жители Челябинской области смогут принять участие в общероссийской тренировке системы дистанционного электронного голосования. Регистрация на тестирование открыта до ближайшего понедельника, сообщила сегодня, 9 ноября, избирательная комиссия Челябинской области.

Присоединиться к тренировке можно через портал госуслуг. Заявки принимаются до 13 ноября. Результаты рассмотрения заявления придут в личный кабинет пользователя.

После одобрения заявки участнику необходимо с 15 по 17 ноября авторизоваться на портале ДЭГ и подтвердить свою личность, после чего ему откроют доступ к электронному тестовому бюллетеню.

Напомним, что дистанционное электронное голосование применялось в сентябре этого года на выборах в органы местного самоуправления Челябинской области. Явка по ДЭГ превысила 70%.