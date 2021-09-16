Жителей Челябинской области приглашают на «Большой этнографический диктант»

Международная акция пройдет с 3 по 7 ноября в режиме онлайн

В шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Событие приурочено к празднованию Дня народного единства и пройдет с 3 по 7 ноября в онлайн-формате, сообщает сайт Федерального агентства по делам национальностей.

Принять участие могут все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки — русский, английский, испанский. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России, а также привлечь внимание к вопросам межнационального мира и согласия.

«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Задания диктанта будут представлены в виде теста. Единая часть для всех участников содержит 20 вопросов. Еще 10 вопросов — региональные, они индивидуально подбираются для каждого субъекта РФ. И 30 вопросов составляют зарубежную часть, она единая для всех участников за пределами России.

За выполнение всех заданий максимально можно получить 100 баллов. На прохождение теста дается 45 минут. Сертификат с результатом можно получить на электронную почту.

После написания диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде с возможностью скачивания его на электронную почту. Подробнее об акции можно узнать на сайте.