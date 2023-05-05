Жителей Челябинской области приглашают на ликбез по ЖКХ

Медиахолдинг «Первый областной» проводит цикл бесплатных семинаров

Жители Челябинской области могут получить все интересующие ответы на вопросы о работе жилищно-коммунального хозяйства. Медиахолдинг «Первый областной» совместно с обществом «Знание» проводит цикл очных бесплатных семинаров по повышению уровня правовой грамотности жителей многоквартирных домов в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ для людей». Встреча с экспертами пройдет 18 мая.

Принять участие в социальном проекте «БЛАГОдарю» могут жильцы многоквартирных домов. Тема ближайшего семинара: «Алгоритмы взаимодействия с управляющими организациями. Эффективные технологии энергосбережения, обзор рынка, технологии внедрения».

В нем примут участие эксперты в сфере коммунального хозяйства. Встреча пройдет 18 мая в 18:00 по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, актовый зал общества «Знание». Вход свободный.

«В подарок для каждого участника семинара подготовлена памятка по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в конце семинара у участников есть возможность проработать с экспертами проблему своего дома, записаться на индивидуальную консультацию по теме ЖКХ», — рассказали в региональном центре правовых компетенций ЖКХ.

Записаться можно, заполнив простую форму регистрации

https://vk. com/app6013442_-215439437?form_id=2#form_i..

либо по телефону +79193537601.