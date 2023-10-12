Жителей Челябинской области приглашают к сбору макулатуры

Акция «БумБатл» стартует по всей стране

Четвертый сезон экологической акции «БумБатл» начнется 10 октября. Организаторы — АНО «Национальные приоритеты» и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» ставят своей целью сокращение потребления бумаги, совершенствование системы ее переработки и развитие экологической культуры, сообщает правительство Челябинской области.

В новом сезоне к участию приглашаются не только школьники, студенты и воспитанники детских садов, но и все жители страны. Кроме того, сдавать бумагу будут представители производственных предприятий, бизнес-структур и общественных организаций.

«Акция „БумБатл“ традиционно проводится в поддержку нацпроекта „Экология“. Присоединиться к проекту может каждый — как самостоятельно, так и в составе организаций. Помощь в сборе и переработке макулатуры проекту окажут представители ключевого регионального оператора. Как и в прошлом году, мы надеемся увидеть в числе участников тысячи воспитанников детских садов, школ, колледжей, вузов, а также представителей частных компаний, заинтересованных в сохранении природных ресурсов», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Прием коллективных заявок на участие — до 2 ноября, а индивидуальные соревнования продлятся до 15 ноября включительно. В рамках акции волонтеры «Экосистемы» проведут экологические мероприятия в регионах страны. Основной задачей акции является сбор макулатуры для сокращения объемов мусорных полигонов и сохранения лесного фонда России. Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев отметил важность таких акций для повышения экологической осведомленности населения.





Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Экологический партнер акции — ППК «Российский экологический оператор».





